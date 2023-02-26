В Коломые водитель Tesla сбила двух пешеходов, паркуя авто: момент смертельного ДТП попал на видео

В Коломые Ивано-Франковской области произошло масштабное ДТП. Водитель автомобиля Tesla сбила двух пешеходов, один из которых погиб.

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Об этом сообщили местные СМИ. Момент дорожно-транспортного происшествия был снят на камеры видеонаблюдения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Авария произошла вчера, 24 февраля, около 21:30 в городе Коломыя.

45-летняя водительница, которая находилась за рулем Tesla, неудачно парковалась – в процессе она сбила двух пешеходов. ДТП произошло в подвальном помещении магазина.

В результате один из пешеходов погиб, второй – доставлен в больницу.

Важно отметить, что люди шли по тротуару, в момент когда автомобиль наехал на них.

Полиция проверила виновницу ДТП на наличие алкоголя в крови – она была трезва.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева во вторник, 21 февраля, в результате ДТП погиб мотоциклист. Владелец двухколесного транспорта во время движения упал на проезжую часть дороги и ударился головой о проезжающую во встречном направлении легковушку.

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