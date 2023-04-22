На Хмельнитчине группа врачей заработала миллионы на отмазывании уклонистов. Видео задержания

В Хмельницкой области группа врачей устроила схему по подделке медицинских справок, позволяющих мужчинам, подлежащим мобилизации, выехать за пределы Украины. В фейковых справках украинцам "рисовали" группы инвалидности.

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Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Как отмечается, всех фигурантов схемы задержали, ныне решается вопрос об объявлении им подозрения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Подделку справок организовала глава врачебной комиссии одного из медицинских учреждений, к схеме она привлекла руководство больницы и разных врачей – хирурга, дерматолога, терапевта. Также были привлечены медсестра и еще шесть человек, искавших для подозреваемых "клиентов".

По словам начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрея Рубеля, в ходе обысков правоохранители изъяли у фигурантов дела более 7 миллионов гривен.

За одну такую справку с фейковой историей болезни и определенной группой инвалидности нужно было заплатить от 2 до 10 тысяч долларов.

"Правоохранители задокументировали более 100 фактов получения неправомерной выгоды на сумму более 300 тысяч долларов", – говорится в сообщении Нацполиции.

Председателя врачебной комиссии, медсестру и одно доверенное лицо разоблачили, когда они распределяли между собой 4,6 тысячи долларов за медицинскую справку со 2-й группой инвалидности. Такой "документ" мог быть основанием для выезда заграницу человека призывного возраста.

"По результатам обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и авто фигурантов изъяли более 7 млн грн", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который выманивал деньги у семьи воина Вооруженных сил Украины, пропавшего без вести после выполнения боевого задания.

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