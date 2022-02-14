В Кировоградской области обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами: СБУ раскрыла подробности. Фото

Силовики Службы безопасности Украины в Кировоградской области обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Схрон был найден на территории частного дома в одном из районных центров региона.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В частности, оперативники нашли в тайнике 200 грамм тротила, 4 боевых гранаты Ф-1 и РГД-5 и 50 единиц патронов калибра 7,62 мм.

Установлено, что владелец дома, где было найдено оружие, хранил его для незаконного сбыта. Клиентов он искал среди своих связей, в том числе и среди представителей криминальных кругов.

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Изъятые боеприпасы силовики направили на экспертизу.

На данный момент мужчине намереваются сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Также ему должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

В общем злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. На данный момент следствие продолжается. Силовики также устанавливают сообщников подозреваемого мужчины.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области боевой арсенал вражеских диверсантов. Наемники взрывали автомобили украинских военнослужащих.

Во Львовской области также был обнаружен тайник, где нашли арсенал оружия. Схрон оборудовал мужчина, который называл себя общественным активистом.

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