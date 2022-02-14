В Кировоградской области обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами: СБУ раскрыла подробности. Фото
Силовики Службы безопасности Украины в Кировоградской области обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Схрон был найден на территории частного дома в одном из районных центров региона.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В частности, оперативники нашли в тайнике 200 грамм тротила, 4 боевых гранаты Ф-1 и РГД-5 и 50 единиц патронов калибра 7,62 мм.
Установлено, что владелец дома, где было найдено оружие, хранил его для незаконного сбыта. Клиентов он искал среди своих связей, в том числе и среди представителей криминальных кругов.
Изъятые боеприпасы силовики направили на экспертизу.
На данный момент мужчине намереваются сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Также ему должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
В общем злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. На данный момент следствие продолжается. Силовики также устанавливают сообщников подозреваемого мужчины.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области боевой арсенал вражеских диверсантов. Наемники взрывали автомобили украинских военнослужащих.
Во Львовской области также был обнаружен тайник, где нашли арсенал оружия. Схрон оборудовал мужчина, который называл себя общественным активистом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На юго-западе Закарпатской области обнаружен тайник с арсеналом взрывчатки и противотанковыми гранатами. Силовики задержали мужчину, который является одним из организаторов преступной группировки.
В Ровенской области на границе с Республикой Беларусь сотрудники Службы безопасности Украины нашли схрон с гранатами, взрывчаткой и боеприпасами. Арсенал обнаружили во время антитеррористических учений.
На Луганщине, вблизи линии разграничения Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила схрон с противотанковыми гранатами и боеприпасами. По предварительным данным, его в 2014 году оставили террористы незаконных вооруженных формирований для совершения диверсий на подконтрольной украинской власти территории.