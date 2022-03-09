В Кировоградской области наказали мародера, который украл кур у бабушки. Видео

В Кировоградской области поймали очередного мародера, который пытался украсть куриц у 90-летней женщины. Его задержали и, спустив штаны, привязали к столбу.

Злоумышленника задержала территориальная оборона. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мародера показательно привязали к столбу прямо возле дороги. Такими методами тероборона пытается переубедить потенциальных мародеров от совершения злого умысла.

"В Кировоградской области поймали мародера, который воровал кур у 90-летней бабушки. Говорили же, что пощады таким не будет", – говорится в описании к видео.

Видео дня

Напомним, члены территориальной обороны Харькова задержали подлого мародера, который отобрал тележку с едой и одеждой у пожилой женщины. Преступника привязали к столбу позора на скотч и повесили на нем постыдную табличку.

Ранее сообщалось, что путинский оккупант, которого отправили на территорию Украины, чтобы воевать против нашего государства, в телефонном разговоре со своей женой рассказал, как занимался мародерством в Киеве. Он грабил дома в коттеджном поселке Верховной Рады и поплатился за преступления собственной жизнью.

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