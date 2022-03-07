'Великий освободитель!' Оккупант похвастался жене, как грабил коттеджи в Украине. Запись разговора

Путинский оккупант, которого отправили на территорию Украины, чтобы воевать против нашего государства, в телефонном разговоре со своей женой рассказал, как занимался мародерством в Киеве. Он грабил дома в коттеджном поселке Верховной Рады и поплатился за преступления собственной жизнью.

Запись перехваченного разговора врага опубликовал на своем канале на Youtube советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в понедельник, 7 марта. Видео доступно по ссылке.

"Теперь у тебя есть два норковых манто, у Даши – полушубок с песцом. У тебя размер S, M? Подойдет? А еще у меня есть станок, о котором я мечтал, и две ямаховские колонки, как у Никитина, каждая по 100 тысяч. Сварочник новый в ящике там, мясорубка на дачу новая", – сказал "освободитель".

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Он также проговорился про потери российской армии, а его супруга рассказала, что женщины в России "все на нервах, у кого-то мололо пропало, у кого-то выкидыш случился".

Украина не допустит на своей земле мародерства и военных преступлений российских оккупантов, их всех будет ликвидировано, подчеркнул Геращенко.

"Вот она Великая "освободительная" армия Путина. Твари, трусы и мародеры! Сотрем вас всех подонков с лица земли! Сожжем, взорвем, пристрелим!" – написал представитель МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские разведчики показали фото и имена нескольких российских военных, которые совершают тяжкие преступление на территории Украины. В частности они причастны к ударам по мирному населению украинского государства и важным объектам инфраструктуры страны.

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