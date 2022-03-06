В Харькове мародера, который украл у бабушки еду, привязали к столбу и провели 'воспитательную' беседу. Видео

Члены территориальной обороны Харькова задержали подлого мародера, который отобрал тележку с едой и одеждой у пожилой женщины. Преступника привязали к столбу позора на скотч и повесили на нем постыдную табличку.

Об этом сообщили на Telegram-канале "Труха Харьков". Правоохранители указали, что это еще довольно гуманное наказание, с другими поступать будут значительно суровей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Знайте, что тероборона, полиция, ВСУ все видят, и будут делать все, чтобы таких людей просто не было в нашем городе. В следующий раз будем догола раздевать и привязывать на улице", – пригрозил муниципал.

Видео дня

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по всей стране проходят челенджи о воздаянии мародерам, застигнутых за постыдным преступлением. Украинцы придумывают все более причудливые виды наказания, чтобы снять их на видео для предупреждения другим ворам и любителям чужого имущества.

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