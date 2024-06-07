В Киевстаре объяснили, как работает сеть во время блекаутов

Длительные отключения электроэнергии оказывают непосредственное влияние на работу телеком-сетей, поскольку оборудование мобильной и фиксированной связи требует стабильного энергоснабжения. Национальный оператор "Киевстар" использует все технические возможности, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов даже во время блэкаутов.

Об этом сообщила пресс-служба ЧАО "Киевстар". Отмечается, что с 2022 года компания инвестировала более 1 млрд грн, чтобы сделать сеть более энергонезависимой.

По состоянию на июнь 2024 г. на базовых станциях установлено 113 тыс. новых аккумуляторов (АКБ), обеспечивающих работу базовых станций до 4 часов без внешнего питания. 2,3 тыс. базовых станций снабжены генераторами, а это в четыре раза больше, чем в 2022 году. 50 тыс. источников бесперебойного питания (ИБП) установлено в 23 тыс. многоквартирных домов для поддержки работы услуги "Домашний Интернет".

Однако для аккумулятора требуется время подзарядки, а именно от 4 до 6 часов в зависимости от количества установленных АКБ для максимальной зарядки. Для зарядки ИБП требуется 8 часов бесперебойной работы.

К сожалению, отключения света носят непрогнозируемый характер как по количеству отключений в течение суток, так и по продолжительности. Поэтому аккумуляторы не успевают заряжаться, и с такими графиками отключения телеком-операторы и провайдеры фиксированного интернета не всегда могут обеспечивать бесперебойную работу сети, несмотря на все приложенные усилия.

При всей критичности ситуации, компания Киевстар продолжает работать над тем, чтобы защитить сеть. В частности, все определенные СНБО критически важные объекты подключены к питанию от генераторов. Для обеспечения работы генераторов за время полномасштабного вторжения компания уже использовала более 1,3 млн. литров дизтоплива и 0,5 млн. литров бензина. Киевстар продолжает подготовку к зиме 2024-2025 года, осуществляет дополнительные закупки аккумуляторов и увеличивает парк генераторов. В частности, привлекает генераторы, предоставленные корпоративными клиентами. Также специалисты "Домашнего Интернета" инициировали замену 5 тыс. аккумуляторов в тех ИБП, которые были установлены в первой волне, и дополнительно тестируют новые типы аккумуляторов, таких как LiFe, которые быстрее заряжаются, дольше держат заряд и рассчитаны на 5 тысяч циклов перезаряжаний. Уже осенью они будут устанавливаться на сеть.

Технические специалисты, ответственные за поддержку сети, приступают к работе в 5:00, и для поддержки круглосуточной работы оборудование прилагают максимально возможные усилия, выезжая с мобильными генераторами в течение дня на объекты для обеспечения работы сети. А сеть "Домашнего Интернета" ежедневно обслуживает еще 400 специалистов.

Однако даже при всей преданности сотрудников Киевстар, подсоединить к автономной генерации все без исключения объекты телеком-сетей технически невозможно. Поэтому в случаях, когда отключения электроэнергии масштабны и долговременны, компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении питания базовых станций.

Мы надеемся на понимание украинцев и взвешенное отношение граждан к использованию услуг связи в случаях блекаутов. Важно, чтобы пользователи воздерживались от использования тяжелого контента (просмотр видео, осуществление видеозвонков) через мобильный интернет во время блэкаутов, тогда аккумуляторы на базовых станциях смогут работать дольше. Если в населенном пункте отсутствует электроэнергия, лучше общаться с помощью звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах.

Также напомним об услуге "Национальный роуминг". В случае исчезновения сигнала мобильной сети оператора, абонент может попытаться воспользоваться сетью другого оператора без дополнительной платы и изменения номера. Для этого в настройках мобильного телефона необходимо выбрать автоматический выбор сети, а если смартфон не регистрируется в других операторах, то выбрать вручную другую доступную мобильную сеть.