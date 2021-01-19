В Киеве задержали добровольца "Правого сектора" из-за сходства с конвоиром пленных в "ДНР", – ветеран

В Киеве полиция задержала ветерана ДУК "Правый сектор" и "Украинской добровольческой армии" Викторию "Фортуну" Котеленец из-за сходства с сепаратисткой террористической группировки "ДНР", конвоировавшей пленных украинцев во время так называемого "парада" в Донецке в 2014 году.

Об этом сообщила участница войны на Донбассе Елена Белозерская на своей странице в Facebook. Девушка приехала в столицу, чтобы получить удостоверение участника боевых действий.

"История эта очень старая, впервые обвинения в адрес Вики появились осенью 2015 года. ...мы знаем Вику с ранней весны 2015 года, когда она пришла в наше подразделение, после того, как сбежала из оккупированного Донецка", – подчеркнула Белозерская.

Женщина на фотографии действительно внешне похожа на нынешнюю Викторию, однако летом 2014-го она выглядела иначе, в частности, у нее были темные и короткие волосы, уточнила ветеран.

Котеленец уже неоднократно допрашивали сотрудники СБУ по поводу именно этих фото и каждый раз убеждались, что это не она, заявила подруга задержанной.

По ее словам, после задержания девушку сразу повезли в суд на избрание меры пресечения.

"Что присудили – не знаю не только я, но и близкие родственники Вики (муж, лейтенант ВСУ, и мама-волонтер)", – написала Белозерская.

Она рассказала, что вместе с подругой пришла в Министерство ветеранов, чтобы показать ей, где находится учреждение и просто увидеться, поэтому стала свидетелем задержания.

"Полицейские продержали меня весь день – сначала в Минвете, затем в Шевченковском отделе полиции на Герцена, 9 допрашивали в качестве свидетеля. Первое, на чем настаиваю: Виктория Котеленец невиновна и должно быть на свободе. Следим за ситуацией", – написала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что СБУ задержала Андрея Байдала (позывной Швед), которого сепаратистские "СМИ" называли организатором убийства бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко. Задержанному предъявили подозрение в незаконном обращении с оружием.