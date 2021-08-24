В День Независимости в небе над Киевом пролетел самолет 'Мрія'. Видео

Во время парада в честь Дня Независимости Украины над Киевом пролетела украинская авиация. В частности зрители смогли увидеть самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія".

Трансляцию ведет OBOZREVATEL. Всего в параде приняли участие около 100 летательных аппаратов.

В воздух над Киевом взлетели вертолеты Ми-8 отдельной бригады армейской авиации Херсон, группа вертолетов Ми-24 отдельной бригады армейской авиации Броды, подразделение морских многоцелевых вертолетов берегового базирования Ми-14 10-й морской авиационной бригады.

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Также у киевлян была возможность увидеть бронированные штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые высокоманевренные истребители Су-27.

Кроме того, в параде приняла участие авиация международных партнеров – UH-60 BlackHawk (американский тактический многоцелевой вертолет), C-27JSpartan военно-воздушных сил Словакии и истребители Eurofighter Typhoon.

Все подробности празднования Дня Независимости – читайте в прямой трансляции OBOZREVATEL.