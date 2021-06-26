В Киеве в День крымскотатарского флага прошло шествие: люди скандировали "Крым – это Украина". Фото

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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День крымскотатарского флага Киев

В субботу, 26 июня, в Киеве по улице Крещатик прошло шествие по случаю Дня крымскотатарского флага. В акции участвовали несколько сотен человек.

Участники акции пронесли по центру столицы большой крымскотатарский флаг. Среди них был и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Во главе колонны демонстранты держали два флага – украинский и крымскотатарский. Они скандировали: "Крым – это Украина!".

Параллельно шествию был организован автопробег ко Дню крымскотатарского флага. К нему присоединились несколько десятков машин. Водители сигналили в поддержку демонстрации.

Видео дня
Участники акции пронесли по центру Киева большой крымскотатарский флаг
Во главе колонны демонстранты держали два флага – украинский и крымскотатарский
Участники акции скандировали "Крым – это Украина!"
День крымскотатарского флага в Киеве
В Киеве отметили День крымскотатарского флага
В Киеве прошло шествие по случаю Дня крымскотатарского флага
Крымскотатарский флаг запустили в небо
Празднование Дня крымскотатарского флага в Киеве
Украина отметила День крымскотатарского флага
В акции участвовали несколько сотен человек
День крымскотатарского флага в столице
Параллельно шествию проходил автопробег ко Дню крымскотатарского флага
День крымскотатарского флага отмечается 26 июня
Рефат Чубаров также участвовал в шествии
Выступление Рефата Чубарова

Завершилась праздничная акция на Майдане Незалежности. Перед этим в субботу у здания Министерства иностранных дел Украины подняли крымскотатарский флаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня, в День крымскотатарского флага прошла акция протеста на КПВВ "Чонгар". На границе с оккупированным Крымом активисты развернули национальный флаг коренного населения полуострова. Как известно, целью праздника является объединение народа и популяризация крымскотатарской символики.

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