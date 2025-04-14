В Киеве состоялся торжественный выпускной первого набора Школы восстановления громад

Во время форума, посвященного завершению первого учебного курса Школы восстановления громад – глобальной образовательной программы для муниципальных менеджеров со всей Украины, которые готовятся к восстановлению своих территорий в послевоенный период, первым участникам проекта были вручены сертификаты государственного образца, сообщает пресс-служба.

Видео дня

В центре внимания форума было подведение итогов работы первого набора Школы, наработка ее участников, а также видение дальнейшего развития инициативы.

"Школа восстановления громад стала примером единения громад, ученых, экспертов, бизнеса, доноров вокруг главной идеи развития Украины. Именно единство помогло выстоять во время полномасштабного вторжения и она держит Украину сейчас. Объединяться вокруг возможностей и развития – это позиция настоящих ответственных лидеров. Не конкуренция, а кооперация. Не разделяться из-за проблем, а объединяться вокруг возможностей. Уверен, что из-за сильных громад мы построим сильную Украину", – отметил мэр Мариуполя, соучредитель "Школы восстановления громад" Вадим Бойченко.

В рамках события также был представлен будущий этап Школы – обновленная программа второго потока. Она включает в себя 5 основных модулей, 5 специализированных курсов и новое направление – "Запрос на справедливость". К участию планируют приобщить 30 громад со всей Украины, таким образом обучение охватит 220 муниципальных менеджеров.

Речь также шла о дальнейшем развитии программы, ее значении для процессов восстановления и роли межсекторального партнерства в формировании новой управленческой способности на местах.

"Для нас, как для большого бизнеса, важно, что это была не академическая программа, а очень прикладная, экосистемная история. Проект показал, что есть динамика на объединение громад, это уже сообщество единомышленников. Это наиболее ресурсный, наиболее приземленный, наиболее энергичный институт. Когда мы говорим о движении в Европу, реинтеграции ветеранов, проектах развития – все это невозможно без громады. Это, по сути, база для всех крупных процессов в Украине. Мы стремимся, чтобы Школа сохранила в себе пространство для создания будущего, масштабировалась, наполнялась новыми смыслами и стала состоятельным, самодостаточным проектом", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн", директор по коммуникациям SCM.

В общей сложности к учебной программе первого потока присоединились 110 представителей из 37 громад, представляющих 14 регионов Украины. В течение шести месяцев участники добросовестно учились, как правильно спланировать восстановление разрушенных войной территорий: четыре модуля, четыре спецкурса, выездные воркшопы и два больших форума. По итогам пройденной программы участники представили "Профили громады восстановления" – пошаговые планы восстановления.

Выпускники рассказали о вызовах, с которыми сталкиваются каждый день, совместной работе команд и о новом векторе, который дал обучение в Школе. Но главное – о вере в то, что восстановление начинается не с приказа сверху, а с принятого решения действовать.

"Вера, мышление, планирование и коммуникации – это те важные составляющие, которые научила Школа. Уже сейчас с этими знаниями мы меняем программные документы в обществе. Теперь есть тесная связь с другими громадами. Открыли больницу в Харькове, строим дома для внутренне перемещенных лиц на Закарпатье. И это только начало!", – поделился Андрей Юрченко, начальник Рубежанской городской военной администрации Луганской области.

В течение четырех интенсивных модулей участники работали над стратегиями развития, экономическим восстановлением, возвратом людей и привлечением ресурсов. В результате это 45 лекций от украинских и зарубежных спикеров, среди которых преподаватели ведущих мировых вузов, представители международных финансовых и гуманитарных организаций, дипломаты, представители городов Европы и Азии.

Образовательными партнерами проекта стали 7 учебных заведений, в частности, университет Киево-Могилянская академия, "Метинвест" Политехника, а также ведущий университет Мэриленда и Массачусетский технологический институт. Всего "Школа восстановления громад" объединила 16 международных и национальных институций.

"Сегодня не просто день вручения дипломов. Это точка, с которой все полученные знания и практические навыки начинают работать на восстановление громад и страны. Школа восстановления громад – это вызов со звездочкой. Потому что для нас в "Метинвесте" Политехнике говорилось не просто о теории, а о передаче реальных инструментов: управленческих навыков, чтобы со своими стратегиями развития и восстановления", – отметил Вадим Пухальский, руководитель департамента развития "Метинвест" Политехники.

Форум по случаю завершения первого набора школы восстановления громад стал не только итогом пройденного пути, но и стартовой площадкой для новых возможностей. В скором времени начнется набор ко второму потоку – и еще больше громад смогут приобщиться к обучению, получить практические навыки и сформировать четкое видение восстановления своих городов и сел.

Напомним, Школа восстановления громад, основанная Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн", направлена на подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с "Метинвест" и SCM. Образовывающими партнерами проекта являются "Метинвест" Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".