В Киеве состоится первый Форум устной истории Украины

10 октября 2023 г. в Киеве впервые пройдет офлайн-встреча украинских и международных документационных инициатив "Форум устной истории Украины". По соображениям безопасности, время и точное место проведения Форума будут сообщены дополнительно.

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Главная цель инициативы — создавать и углублять связи в сообществе институтов и профессионалов, документирующих опыты, чтобы зафиксировать и сохранить историю и правду продолжающейся войны. В то же время рассказывать о правде войны миру. Создайте поле для мультидисциплинарного диалога, сообщества и объединения документальных инициатив о войне.

Главные темы Форума:

роли и функции проектов устной истории во время войны;

существующие подходы к документации опытов войны;

"болевые точки" в такой документации;

роль и значение украинского опыта документации опытов войны для мировых практик;

формирование нарративов о войне и политике памяти; роль государства, общества, институций в этих процессах;

что делать с большими массивами собранных данных?

Как выглядит будущий архив войны?

Как Украине может помочь международный опыт?

Как говорить с международными аудиториями об этой войне?

Каким может быть будущее украинского поля документационных инициатив и основы сотрудничества в нем?

К участию в Форуме приглашены представители образовательных, государственных и независимых институций Украины и мира; музеев истории и национальной памяти; украинских городов, пострадавших от войны, а также документалисты.

Мероприятие открыто для партнерства и сотрудничества.

Форум является инициативой Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который уже более пяти лет документирует свидетельства гражданских о войне от первого лица и собрал уже более 80 тысяч свидетельств.

Участие в Форуме бесплатное и возможно при предварительной регистрации и подтверждении от организаторов.

Регистрация доступна по ссылке и открыта до 25 сентября 2023 года.

По вопросам аккредитации прессы, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Носик по электронному адресу [email protected]. По вопросам регистрации и дополнительных вопросов — к Владимиру Капустину по электронному адресу [email protected].

Во время "Форума устной истории Украины" запланирована онлайн-трансляция*. Следите за новостями Форума.

Каждая история важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

*Детали о трансляции будут сообщены впоследствии