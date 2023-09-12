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В Киеве состоится первый Форум устной истории Украины

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
195
В Киеве состоится первый Форум устной истории Украины

10 октября 2023 г. в Киеве впервые пройдет офлайн-встреча украинских и международных документационных инициатив "Форум устной истории Украины". По соображениям безопасности, время и точное место проведения Форума будут сообщены дополнительно.

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Главная цель инициативы — создавать и углублять связи в сообществе институтов и профессионалов, документирующих опыты, чтобы зафиксировать и сохранить историю и правду продолжающейся войны. В то же время рассказывать о правде войны миру. Создайте поле для мультидисциплинарного диалога, сообщества и объединения документальных инициатив о войне.

Главные темы Форума:

  • роли и функции проектов устной истории во время войны;
  • существующие подходы к документации опытов войны; 
  • "болевые точки" в такой документации;
  • роль и значение украинского опыта документации опытов войны для мировых практик;
  • формирование нарративов о войне и политике памяти; роль государства, общества, институций в этих процессах;
  • что делать с большими массивами собранных данных?
  • Как выглядит будущий архив войны?
  • Как Украине может помочь международный опыт?
  • Как говорить с международными аудиториями об этой войне?
  • Каким может быть будущее украинского поля документационных инициатив и основы сотрудничества в нем?

К участию в Форуме приглашены представители образовательных, государственных и независимых институций Украины и мира; музеев истории и национальной памяти; украинских городов, пострадавших от войны, а также документалисты.

Мероприятие открыто для партнерства и сотрудничества.

Форум является инициативой Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который уже более пяти лет документирует свидетельства гражданских о войне от первого лица и собрал уже более 80 тысяч свидетельств.

Участие в Форуме бесплатное и возможно при предварительной регистрации и подтверждении от организаторов.

Регистрация доступна по ссылке и открыта до 25 сентября 2023 года.

По вопросам аккредитации прессы, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Носик по электронному адресу [email protected]. По вопросам регистрации и дополнительных вопросов — к Владимиру Капустину по электронному адресу [email protected].

Во время "Форума устной истории Украины" запланирована онлайн-трансляция*. Следите за новостями Форума.

Каждая история важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

*Детали о трансляции будут сообщены впоследствии