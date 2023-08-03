В Киеве состоится Bouquet Kyiv Stage-2023

С 17 по 20 августа на территории заповедника "София Киевская" уже в шестой раз пройдет фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage. Тема нынешнего фестиваля – "Дорогу покоряет идущий!".

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"Сейчас есть ощущение, что мы проходим исторический, героический марафон. Мы не знаем, какой еще путь впереди, однако наша цель – это 603 628 км2 свободной Украины. Чтобы преодолеть эту дистанцию, мы должны быть сильными, собранными, целеустремленными и добежать все вместе, поддерживая друг друга. Очень важно, что этот путь с начала войны бок о бок мы прошли с художниками, которые создали много светлых и жизнеутверждающих проектов, – в этом наша сила и единство", – говорят о Bouquet Kyiv Stage-2023 его организаторы – команда культурного центра Дом "Мастер Класс".

Bouquet Kyiv Stage-2023 будет традиционно состоять из музыкальной, выставочной, театральной, экскурсионной, детской, кинопрограммы и бесед под ясенем.

В течение четырех дней фестиваля будут представлены художественные проекты, большинство из которых было создано во время войны, поэтому они имеют особую ценность. В фестивале примут участие художники, которые сегодня находятся в рядах ВСУ, и те, кто в тылу активно пропагандирует украинскую культуру.

Музыкальная программа представит множество премьерных произведений и музыки, написанной в течение последнего года. Среди событий: День музыки Сильвестрова, который объединит фортепианную, вокальную, хоровую и электронную музыку, презентация программы малоизвестных украинских композиторов "Re-Vision. В. Задерацкий, А. Лебедев", музыкальное представление "Земля – Песня" на основе древнейших украинских традиционных песен, концерт "Неизвестный украинский модернизм: Яновский, Якименко, Сеница", джазовые концерты и концерт к 30-летию ансамбля солистов "Киевская камерата", посвященная Валерию Матюхину.

Нынешний КиноБукет формируется по общей теме "Культура vs война" и будет включать более 20 фильмов. Среди них: премьеры лент о художниках на войне – Сергея Жадана, Тараса Компаниченко и группы Антитела.

""Быть свободными чтобы творить!" – на это выражение кобзаря и рядомного ВСУ Тараса Компаниченко мы ориентируемся с начала широкомасштабной войны. Подборка фильмов КиноБукета этого года – попытка переосмыслить, прожить совместно вызовы войны и одновременно поддержать нашу мотивацию, упорно двигаться к победе, поддерживать украинское войско, покорять эту дорогу шаг за шагом", – говорит Андрей Ризоль, продюсер фестиваля "Кинобукет", Председатель правления Ассоциации " украинское!"

В рамках фестиваля организаторы презентуют четыре выставочных проекта:

"Противостояние" Александра Дубовика, большинство работ, вошедших в экспозицию, написаны художником во время великой войны.

"Музей Фрагментов Войны", реальные истории очевидцев войны, представлены их собственными артефактами.

Фотовыставка "Культура vs война" кинооператора Сергея Михальчука, который сейчас служит в рядах ВСУ.

Выставка одесских фотографов Константина и Влады Либеровых, главная цель которых – правдиво и художественно передать боль и надежду простому человеку, которого коснулась война.

Театральная программа будет представлена спектаклем "В темноте" с участием Екатерины Кистень и Игоря Рубашкина.

Экскурсионная программа откроет тайны Софийского собора и поведает его тысячелетнюю историю. Экскурсию дополнит музыкальная программа.

Также на Bouquet Kyiv Stage пройдут детские мастер-классы по изготовлению оберегов для наших защитников.

В этом году в беседах под ясенем примут участие художники, сегодня защищающие Украину непосредственно с оружием в руках, а также те, для кого оружием является искусство.

Фестиваль станет благодарностью нашим защитникам и, в частности, художникам, сегодня защищающим Украину на фронте. На фестивале состоится акция "Красная калина", в память о художниках, отдавших свою жизнь за Украину в большой войне.

Вход на фестиваль традиционно по входному билету в музей "София Киевская". Регистрация нужна только на концерты, которые пройдут в Софийском соборе. Программа фестиваля по ссылке.