В Киеве проведут 19-й Всеукраинский благотворительный детский фестиваль 'Черноморские игры': анонсированы даты

С 11 по 13 августа 2023 года в Киеве при поддержке Украинского Культурного Фонда запланировано проведение 19-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры". Проведение фестиваля в Киеве – вынужденный шаг, поскольку постоянное место проведения "Черноморских Игр" – г.Скадовск – находится во временной оккупации.

Видео дня

Фестиваль "Черноморские Игры" за 18 лет получил статус крупнейшего детского фестиваля-конкурса в Украине. Участие в фестивале бесплатное, что дает шансы продемонстрировать свой талант детям из семей с разными финансовыми возможностями. Основной задачей проекта является выявить талантливых детей и раскрыть им, их родителям и преподавателям возможности выбора творческих профессий, актуальных в современной музыкальной отрасли. Именно опыт участия в Черноморских Играх поможет каждому ребенку реализовать свой творческий потенциал.

Главным мероприятием фестиваля является вокальный конкурс. Здесь дети будут соревноваться в следующих 8-ми номинациях: солистки 6-10 лет, солистки 11-14 лет, солистки 15-17 лет, солисты 6-11 лет, солисты 12-17 лет, вокальные группы (6-17 лет), современное фольклорное исполнение (6-17 лет) и авторская песня (6-17 лет). Последние две – "Современное фольклорное исполнение" и "Авторская песня" – нововведение фестиваля. Раньше они не выводились в отдельные номинации. В этом году на участие в вокальном конкурсе "Черноморские Игры" получили 517 заявок из 25 областей Украины, а также из 12 стран мира, в которых сейчас живут наши конкурсанты. После 2-х этапов онлайн прослушивания в полуфинал конкурса было отобрано 53 конкурсанта (68 детей).

Как всегда у "Черноморских Игр" сильный состав жюри. В 19-м сезоне это Валентин Коваль (член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания), Алена Савинова (преподавательница вокала), Натела Чхартишвили-Зацаринна (генеральная продюсер канала М1), Тарас Тополя (лидер группы АНТИТИЛА), Елена Мозговая музыкальная продюсерша), Виталий Дроздов (генеральный продюсер TAVR Media), TARABAROVA (певица, автор песен), NK (певица, обладательница Гран-при "Черноморских Игр" 2004), Тина Кароль (народная артистка Украины).

Фестиваль поддержит рекордное количество популярных украинских исполнителей со своими актуальными патриотическими песнями и треками: ENLEO, Demchuk, KRYLATA , Маша Кондратенко, Probass ∆ Hardi Zlata OGNEVICH, TAYANNA, SHUMEI, СНЕЕВ, TARABAROVA, Александр Пономарев, Jerry Heil, ROXOLANA, KARTA SVITU, Kazka, группа Антитела.

Традиционно среди гостей фестиваля будут его победители и лауреаты разных лет: NK, DZIDZIO, Tiна Кароль, DOROFEEVA, DIMARIA, SONIKA |София Самолюк , Darisha , Елена Усенко, MASHA DANILOVA, Alena Omargalieva.

Фестиваль пройдет на локации, содержащей большое укрытие, которого при необходимости достаточно для пребывания всех участников и гостей мероприятия.

Идея поддержки Херсонщины, часть которой находится во временной оккупации, а другая часть находится под постоянными обстрелами врага, ключевая в философии "Черноморских Игр 2023". Более того, фестиваль объединит талантливых детей Украины, разбросанных сегодня по всему миру. Особое место в проекте будет занимать специальный творческий хаб для детей и взрослых художников Херсонщины.

"19-е "Черноморские Игры" – особенные. Мы впервые с 1998-го года не сможем их провести в Скадовске на Херсонщине. Верю, это впервые и в последний раз, когда "Черноморские Игры" стали вынужденно перемещенным фестивалем. В этом году мы покажем всю свою любовь к Херсонщине и веру в свободную украинскую землю, и благодаря ВСУ и всем, кто приближает нашу Победу, мы обязательно вернемся к Скадовску. Мы гордимся стойкостью, талантом и патриотизмом наших детей, ведь более 500 заявок во время военного положения – это очень высокий показатель. Возвращаем детей к творчеству. Работаем на победу. Для детей ради будущего", – комментирует основатель фестиваля Николай Баграев.

Что касается идеологического посыла, то он будет направлен на демонстрацию силы духа и несокрушимости молодого поколения новой Украины. Этот посыл будет разослан по всему миру благодаря телевизионному продукту и социальным сетям.

Каждый год "Черноморские Игры" ставят дополнительную благотворительную цель. В этом году в фестивальном городке будут проходить мероприятия благотворительной платформы dity.help и благотворительных фондов-партнеров Support Kherson и KRYLА, задача которых – привлечение средств и благотворительных взносов в поддержку детских заведений и заведений культуры Херсонщины. Среди гостей "Черноморских Игр" будут известные благотворители, волонтеры, общественные деятели, культурные деятели и активисты Херсонщины.

"Черноморские игры" стремятся, чтобы пребывание на фестивале было максимально полезным для его участников. В рамках фестиваля реализуется образовательная программа в формате дискуссионных клубов, мастер-классов, подкастов, конференций с участием детей, родителей, педагогов и специалистов музыкальной индустрии.

Одним из концептуальных направлений фестиваля является привлечение детей к его реализации. В режиссерской, административной группах, в пресс-центре учатся и практикуются будущие специалисты в области культуры и медиа.

19-й вынужденно перемещенный детский фестиваль Черноморских Игр состоится при поддержке Украинского Культурного Фонда. Партнерами фестиваля выступили Unit City, KAN Development. Технический партнер Profi Group. Медиаподдержка: TAVR Media, М1, Starlight Media, obozrevatel.com.