В Киеве простились с нацгвардейцем, Героем Украины Станиславом Парталой, погибшим в боях за Мариуполь. Фото

Во вторник, 10 января, в Киеве простились с офицером отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 г. Восточного ОТО Национальной гвардии Украины Станиславом Парталой. Герой Украины погиб в боях за несокрушимый украинский город Мариуполь.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии. Провести украинского защитника в последний путь пришли родные, друзья и собратья.

2 марта 2022 года Станислав Партала со своими подчиненными успешно выполнили задачу минирования возможных путей выдвижения врага на Мариупольском направлении. Однако когда воины возвращались в пункт дислокации, произошло столкновение с группой противника, которая пыталась их окружить. Это произошло в районе поселка Калиновки.

Партала умело организовал отражение нападения, в результате чего были уничтожены три вражеских бронемашины, две из которых подбил лично Станислав. Во время боя он получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, продолжал руководить боем, и сумел вывести свое подразделение в район сосредоточения.

К сожалению, жизнь Героя Украины медикам спасти не удалось.

25 марта 2022 года лейтенанту Партале Станиславу Юрьевичу было присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно). Похоронить украинского защитника родные смогли только на 10 месяцев со дня смерти.

Напомним, в Ровно попрощались с двумя воинами, отдавшими жизнь за Украину в боях. 37-летний Андрей Самчук и 27-летний Богдан Рокицкий воевали на разных фронтах, об их судьбах долго ничего не было известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 30 декабря отдали последний почет павшей в бою за Украину защитнице Владиславе Черных на псевдо "Аида". 28-летняя украинка пришла в мае этого года в добровольческое подразделение "Хартия" как боевой медик, однако очень быстро открыла талант к управлению БПЛА.