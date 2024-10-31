В Киеве презентован документальный проект 'Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет'

30 октября 2024 года в киевском пространстве Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова был презентован документальный проект "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет". Пространство расположено на первом этаже Музея истории города Киева и посвящено важности личного документирования и памяти пережитого во время войны.

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"Мы все живем в войне. Из наших с вами историй складывается и останьтесь правдой о ней. Поэтому я призываю каждого из вас писать и хранить свои истории – для себя, для своих детей. Украинский навык помнить – это мышца, упреждать его – это ответственность каждого из нас. Каждая, каждая история важна. История может быть маленькой сегодня и оказаться гигантской завтра, она может быть маленькой для вас, но будет бесценна для ваших детей, внуков и так далее. Поэтому тренируйте свою мышцу памятования, ведите дневники, создавайте семейные архивы", – отмечает Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Частью программы открытия стало чтение отрывков дневников героев Музея "Голоса Мирных". Мнения этих людей, записанные собственноручно, прозвучали голосами актрисы и телеведущей Риммы Зюбиной и актера и ведущего Алексея Суханова, читавших дневники вживую в музейном пространстве.

В рамках презентации состоялась панельная дискуссия "Дневники как эго-документы войны", спикерами которой стали Анатолий Хромов – глава Государственной архивной службы Украины, Диана Попова – генеральный директор Музея истории города Киева, Наталья Емченко – член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова. Модерировал событие Алексей Ананов – журналист, ведущий, театральный продюсер. Говорили о значении эго-документа в контексте войны и его роли как документа, который создают профессионалы и обычные люди, фиксирующие события военного времени.

Музейное пространство основывается на двух подлинных историях из Мариуполя, переданных в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это истории Екатерины Савенко и Владимира Величко. История трагедии и спасения. Истории с разными завершениями – они рассказывают все именно так, как было, из первых уст.

Музей "Голоса Мирных" собирает, хранит и делится свидетельствами мирных людей о пережитом во время войны в Украине с 2014 года, является самым большим архивом в мире и ценным источником правды о войне. Музей уже насчитывает более 120 тысяч историй и каждый день пополняется новыми рассказами.

Пространство Музея "Голоса Мирных" открыто для свободного входа с 12:00 до 19:00 со среды до воскресенья по адресу: Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 7, первый этаж Музея истории Киева.