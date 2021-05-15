В Киеве после борьбы с болезнью умерла разведчица-снайпер, воевавшая на Донбассе

В киевской больнице скончалась военнослужащая Вооруженных сил Украины 38-летняя Ольга Гранецкая. Женщина около года боролась с онкозаболеванием щитовидной железы и осложнениями.

О смерти защитницы Украины, которая наступила 14 мая, сообщили в Facebook-странице сообщества "Остання шана". Она была разведчицей-снайпером и воевала на Донбассе.

Отмечается, что предварительный диагноз – острый лейкоз. Состояние Гранецкой несколько недель назад сильно ухудшилось.

Женщине также сделали несколько операций, после которых она снова возвращалась на фронт.

Волонтер Юлия Щербань уточнила, что прощание с Гранецкой состоится 16 мая в Виннице, откуда она родом, в Доме офицеров. Похоронят ее на центральном городском кладбище.

У женщины остались мать и две сестры.

Ольга Гранецкая с 2006 года служила по контракту в Козятинском РВК и была радиотелефонисткой в 101-м отдельном полку связи.

Отмечается, что с начала российской агрессии она пыталась попасть на фронт, в 2015 году ее перевели в 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр", где она служила в артиллерийской разведке.

С 2017 года перевелась в 131-й отдельный разведывательный батальон и выполняла боевые задачи снайпера-разведчика второй категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове после тяжелой болезни умер заместитель командующего Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт (позывной "Червень").