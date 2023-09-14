В Киеве отслужат панихиду по погибшим журналистам: в НСЖУ рассказали, где и когда

В пятницу, 15 сентября, в 15.00 в киевском храме Святого Николая Набережного (ВЦУ), где похоронен Георгий Гонгадзе, пройдет поминальное богослужение за всеми погибшими украинскими медийщиками, сообщает Национальный союз журналистов Украины.

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Заупокойная служба в День памяти украинских журналистов, который по инициативе НСЖУ отмечается в третью пятницу сентября, проводится в четвертый раз. Ее цель – честь памяти всех погибших медийщиков, выполняя свой профессиональный и гражданский долг.

Последние военные годы стали очень тяжелыми для украинских журналистов. По крайней мере, 72 медийщика погибли, защищая Родину каждый по-своему: кто-то с оружием в руках, а кто-то – выполняя свой профессиональный журналистский долг. Многие стали невинными жертвами агрессора.

"День памяти украинских журналистов – возможность еще раз сказать обществу о важности журналистики в современном мире и о большой цене, которую приходится платить тем, кто отстаивает право людей на объективную и оперативную информацию. Журналисты важны!", – говорит глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Панихиду (литию) за погибшими журналистами отправит настоятель храма Святого Николая Набережного протоиерей Стефан Яремчук, который был знаком с Георгием Гонгадзе и службы которого постоянно посещал Георгий с семьей.

Адрес церкви: г. Киев, ул. Григория Сковороды, 12/8 (метро Контрактовая площадь).