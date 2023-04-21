В Киеве откроется выставка тюльпанов в парке Спивоче

28 апреля на территории Печерского ландшафтного парка "Спивоче" стартует традиционная выставка цветов. С началом нового весеннего сезона здесь расцветет более 500 тысяч тюльпанов разных сортов и видов, а также нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники.

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Над созданием ярких композиций работали украинские дизайнеры и агрономы, а большая часть растений была взорвана еще зимой.

Организаторы выставки приглашают в парк всех, кто хочет увидеть красоту своими глазами, поднять себе настроение и, конечно, наполниться положительными эмоциями.

"Здесь вы можете сделать яркие фото, подышать свежим воздухом и провести время с пользой вместе с родными и близкими", – говорится в сообщении.

Для детей на территории парка есть зона развлечений и батут. Для взрослых есть фуд-корты и пикник зоны.

По словам организаторов, выставка тюльпанов проводится уже 13 лет. И даже в сложные времена они стремятся радовать людей новыми композициями. Ибо выставку ежегодно ждут как взрослые, так и дети.

"Конечно мы не можем ничего планировать и знать, что будет завтра. Но делаем все возможное, чтобы цветение тюльпанов увидели все желающие", – отметили организаторы выставки.

Важно: вход для представителей ВСУ, пенсионеров и инвалидов I-II категории бесплатный. Часть средств от продажи билетов пойдет на нужды ВСУ.

Локация : парк Спивоче (ул. Лаврская, 31)

Когда: с 28 апреля

Вход: взрослый –150 грн;

детский – 25 грн;

Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Спивоче.

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