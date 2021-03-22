У Києві та трьох областях за добу не зробили жодного щеплення від COVID-19

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Суспільство
15,0 т.
У Києві та трьох областях за добу не зробили жодного щеплення від COVID-19

​​Протягом останньої доби, 21 березня, в Україні було вакциновано 2715 осіб. Всього щеплення від COVID-19 отримали 111 025 осіб. У Києві та Кіровоградській, Львівській і Хмельницькій областях упродовж доби не зробили жодного щеплення.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Водночас завершила вакцинацію, тобто отримала дві дози тільки одна особа.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 50 щеплень;

  • Волинська область – 50 щеплень;

  • Дніпропетровська область – 190 щеплень;

  • Донецька область – 770 щеплень;

  • Житомирська область – 310 щеплень;

  • Закарпатська область – 30 щеплень;

  • Запорізька область – 50 щеплень;

  • Івано-Франківська область – 55 щеплень;

  • Київська область – 270 щеплень;

  • Кіровоградська область – 0 щеплень;

  • Луганська область – 210 щеплень;

  • Львівська область – 0 щеплень;

  • Київ – 0 щеплень;

  • Миколаївська область – 30 щеплень;

  • Одеська область – 120 щеплень;

  • Полтавська область – 130 щеплень;

  • Рівненська область – 100 щеплень;

  • Сумська область – 50 щеплень;

  • Тернопільська область – 60 щеплень;

  • Харківська область – 20 щеплень;

  • Херсонська область – 30 щеплень;

  • Хмельницька область – 0 щеплень;

  • Чернівецька область – 70 щеплень;

  • Чернігівська область – 50 щеплень;

  • Черкаська область – 70 щеплень.

У Києві та трьох областях за добу не зробили жодного щеплення від COVID-19

У МОЗ додали, що щеплення проводилось 66 мобільними бригадами з імунізації. Станом на 21 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 309 826 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував початок другого етапу вакцинації в Україні.

УкраїнаВакцинація в Україні та світіКоронавірусМіністерство охорони здоров'я