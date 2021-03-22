У Києві та трьох областях за добу не зробили жодного щеплення від COVID-19

​​Протягом останньої доби, 21 березня, в Україні було вакциновано 2715 осіб. Всього щеплення від COVID-19 отримали 111 025 осіб. У Києві та Кіровоградській, Львівській і Хмельницькій областях упродовж доби не зробили жодного щеплення.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Водночас завершила вакцинацію, тобто отримала дві дози тільки одна особа.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 50 щеплень;

Волинська область – 50 щеплень;

Дніпропетровська область – 190 щеплень;

Донецька область – 770 щеплень;

Житомирська область – 310 щеплень;

Закарпатська область – 30 щеплень;

Запорізька область – 50 щеплень;

Івано-Франківська область – 55 щеплень;

Київська область – 270 щеплень;

Кіровоградська область – 0 щеплень;

Луганська область – 210 щеплень;

Львівська область – 0 щеплень;

Київ – 0 щеплень;

Миколаївська область – 30 щеплень;

Одеська область – 120 щеплень;

Полтавська область – 130 щеплень;

Рівненська область – 100 щеплень;

Сумська область – 50 щеплень;

Тернопільська область – 60 щеплень;

Харківська область – 20 щеплень;

Херсонська область – 30 щеплень;

Хмельницька область – 0 щеплень;

Чернівецька область – 70 щеплень;

Чернігівська область – 50 щеплень;

Черкаська область – 70 щеплень.

У МОЗ додали, що щеплення проводилось 66 мобільними бригадами з імунізації. Станом на 21 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 309 826 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував початок другого етапу вакцинації в Україні.