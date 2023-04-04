В Киеве экс-милиционер отхватил часть национального парка и построил ресторан: прокуратура в суде требует освободить территорию

Святошинская окружная прокуратура Киева через суд оспаривает самовольную застройку части Национального природного заповедника "Голосеевский". OBOZREVATEL уже не раз писал о том, что семья бывшего налоговика и экс-начальника Святошинского райотдела милиции безнаказанно хозяйничает в заповеднике – открыли на территории парка ресторан, построили беседки.

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После нескольких наших публикаций ресторан все-таки закрыли. А вот сейчас стало известно, что прокуратура через суд добивается сноса незаконных построек и возврата земли столичной общине.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Прокуратура пошла в суд

Хорошей новостью стало то, что после нескольких публикаций наших журналистов дело все-таки сдвинулось с мертвой точки. Теперь Святошинская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с заявлением, где требует снести незаконные постройки и вернуть громаде земельный участок природно-заповедного фонда на территории Святошинского лесничества, который входит в состав Национального природного заповедника.

Как сообщают в пресс-службе Киевской прокуратуры, установлено, что злоумышленник без решений Киеврады и правовых оснований самостоятельно застроил 0,10 га территории. Затем без всяких оснований зарегистрировал право собственности на физическое лицо, а затем передал юридическому лицу.

На самом деле законодательством ограничено использование земель природно-заповедного фонда. Эти земли находятся под особой охраной государства и завладение ими в противовес требованиям Земельного кодекса Украины недопустимо.

Святошинским районным судом Киева открыто производство по иску прокуратуры и назначено подготовительное заседание.

Получил землю по липовому решению

OBOZREVATEL уже не раз писал о том, что на территории Национального заповедника незаконно построен ресторан "Чудо-мангал" с беседками. Правда, раньше это заведение носило разные названия. Тут был ресторан "Прованс", который в 2016 году власти частично снесли. Затем его заново отстроили. Он менял названия, пока не стал "Чудо-мангалом".

Как выяснилось во время расследования, за такой незаконной застройкой стоит Анатолий Петрович Миколаец. Ранее он возглавлял милицию Святошинского района Киева, был заместителем начальника налоговой милиции этого же района. Также к этому причастны его сын Дмитрий Миколаец и дочь Виктория Миколаец.

Миколаец-старший получил ресторан и еще шесть объектов недвижимости в Киеве благодаря "липовому" решению Брянковского городского суда Луганской области от 25.11.2010 года №2-2027.

Мало того, что такого документа нет в Реестре судебных решений. По этому поводу даже было открыто уголовное производство в Соломенском управлении полиции Киева, проводилось досудебное расследование. Которое также установило, что такого решения суда не существует. Но уголовное производство тогда просто закрыли.

Также как закрыли его и в полиции Святошинского района "ввиду отсутствия состава преступления".

Снести должны были еще два года назад

OBOZREVATEL направил десяток писем и запросов в различные структуры по поводу этой незаконной застройки.

Удалось выяснить, что еще в конце января-начале февраля 2021 года Государственная экологическая инспекция Столичного округа осуществила проверку в Национальном парке "Голосеевский" и обнаружила тот самый ресторан с беседками. Принадлежит все это ООО "Затишок і Ко", единственным владельцем которого является Анатолий Миколаец.

По предписанию Государственной экологический инспекции снести забор и территорию привести в порядок нужно было еще до 9 марта 2021 года. Но на самом деле закрыли ресторан только тогда, когда OBOZREVATEL заинтересовался им (конец 2021 года), и начал рассылать запросы в Киевскую администрацию, Офис президента, Генеральную прокуратуру.

Поначалу даже сам Национальный парк пытался ввести нас в заблуждении и сообщил, что с ООО "Затишок і Ко" у них договорные отношения. Но потом там видимо одумались и сообщили, что только в июле 2021 года отправили письмо в Киевскую администрацию в департамент благоустройства с требованием демонтировать незаконный ресторан "Чудо-мангал" вместе с забором и беседками.

Теперь вот уже и прокуратура подала свое заявление в суд с аналогичным требованием.

Увлекся политикой

Кто же такой Анатолий Николаевич Миколаец? После того как бывший налоговик и милиционер вышел в отставку, он занялся собственным бизнесом в родном Святошинском районе, где у него остались крепкие связи.

Кроме этого он увлекся политикой, баллотировался в народные депутаты на внеочередных выборах в 2019 году от партии "Незалежність" и зарегистрировал две благотворительные организации – "За майбутнє України" и "Асоціація науковців України".

Оказывается, Миколаец имеет ученую степень – защитил кандидатскую диссертацию в МАУП, стал доцентом кафедры публичного администрирования. Еще он академик Украинской академии наук (это общественная организация, не путать с Национальной академией наук).

Сейчас Анатолий Миколаец является помощником народного депутата от "Слуги народа" Михаила Новикова. С депутатом его связывают давние отношения и даже дружба. Говорят, что они кумовья – Новиков крестил его дочь Викторию. Правда, уже в достаточно взрослом возрасте, ей тогда было примерно 18 лет.

Дома и земельные участки

Как выяснилось в процессе расследования, Миколаец выстроил тут не только ресторан.

Местные жители подсказали нам обратить внимание на садоводческое товарищество "Київський садівник", которое находится по соседству со зданием уже закрытого ресторана.

Именно тут и проживает Анатолий Миколаец. На территории товарищества он имеет несколько земельных участков, как и его сын с дочерью, тут тоже есть их дома. Судя по Реестру недвижимости, Анатолию Миколайцу принадлежит пять земельных участков и дом в 128 кв. м (что интересно, в основном все это оформлено как подарок). У сына Дмитрия – два участка, у дочери Виктории – участок земли и два садовых домика площадью 31 и 168 кв. м.

На территории этого садоводческого товарищества семья успела построить четырехэтажное здание. Серое сооружение неоднозначной архитектуры стоит прямо у въезда на территорию городка. На первом этаже тут уже работают магазины. На верхних этажах планировали открыть стоматологическую и косметологическую клиники. Причем вход в помещения сделан прямо с улицы.

На самом деле такое строение на земле садоводческого товарищества нарушает требования земельного законодательства, градостроительства. Здание никак не может быть введено в эксплуатацию, поскольку эта земля выделена исключительно под ведение индивидуального садового хозяйства.

Мы продолжаем следить за этой историей и обязательно расскажем чем закончится судебное разбирательство.