В Киеве двухлетний ребенок выпал с 7 этажа, пока отец спал

В Святошинском районе Киева двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки, пока его отец спал. На место приехали медики.

Соответствующая информация появилась на Telegram-канале Киев Оперативный. ЧП произошло на улице Пушиной, 8.

"Двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа. К сожалению, без шансов. По словам очевидцев, отец в это время спал пьяный дома", – говорится в сообщении.

На данный момент информации о трагедии на сайте полиции города Киева нет. На фото видно, что на место происшествия прибыла скорая помощь, у дома собрались очевидцы.

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