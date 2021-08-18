В Киев прилетел новый борт с ранеными на Донбассе: волонтер просит о помощи военным. Фото

С передовой на Донбассе в киевский госпиталь бортом доставили раненых украинских защитников. Все потребности для лечения в медицинском учреждении закрывают сами. Но нужна помощь для фронта.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook. Волонтер также опубликовала фотографии, сделанные в госпитале (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Юсуповой, все раненые бойцы "лежачие". У молодых воинов – им всем по 24-26 лет – осколочные и снайперские ранения. Медики оказали военным необходимую помощь и начинают лечение. А волонтеры принесли раненым защитникам соки, фрукты и йогурты.

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Юсупова собирает помощь для фронта. По ее словам, нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом.

Волонтер также отчиталась о приобретениях, которые уже сделала для помощи украинским бойцам на передовой, и обнародовала соответствующие чеки и фото.

"Сегодня оплатила квадрокоптер и набор батарей, 53 тысячи, на днях оплатила многие лекарства и препараты. Еще нужно купить один дрон 52 тыс. Помогайте. кто как может, кто гривней, кто репостом, кто молитвой. Спасибо всем, кто поддерживает нашу армию. Карты для помощи 5375 4141 0204 7676 иди 5375 4141 2065 9130 Монобанк ", – написала Юсупова.