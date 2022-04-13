В Киев доставлена очередная партия продуктов – Фонд Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал 1,5 тысяч продуктовых наборов в территориальный центр социального обслуживания Голосеевского района столицы.

Это уже второй этап помощи Фонда жителям Киева. Приоритетные получатели – переселенцы из горячих точек Киевской области, люди с инвалидностью и пожилые люди, многодетные семьи и семьи, которые потеряли кормильца или остались без доходов из-за военных действий.

В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 25 тысяч наборов выживания. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.