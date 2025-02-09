В Карпатах заблудился 71-летний мужчина: поиски продолжались почти сутки. Фото

В Карпатах нашли 71-летнего туриста из Львова, отставшего от группы и заблудившегося. Его поиски начались еще вечером и продолжались до следующего дня.

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Состояние мужчины удовлетворительное, его сопровождают в село Богдан. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"В 15:00 заблудший турист найден. Состояние его здоровья удовлетворительное, осуществляется сопровождение в село Богдан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 8 февраля. Группа из 17 туристов проходила маршрут между горой Петрос и горной долиной Головческа, когда один из участников отстал. Его исчезновение заметили всего через несколько часов. Мужчина не выходил на связь, и около 21:00 в Службу спасения поступило сообщение об исчезновении.

Поисковая операция длилась всю ночь – спасатели проверили территорию до урочища Перемычка и горной долины Рогнеска, но следов пропавшего не нашли.

Утром к поискам привлекли дополнительные силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Одна из поисковиков нашла следы в районе долины Головческа, ведущих в направлении Богданской долины. Потому спасатели пошли по этим следам, а навстречу им вышли другие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатья пограничники вместе со спасателями отыскали на высокогорье "туристов" – жителей Киевщины и Донбасса. Они хотели незаконно пересечь украинско-румынскую границу, но заблудились в Карпатах.

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