В Карпатах спасли 'туристов' из Киевщины и Донецкой области, которые 7 дней шли в Румынию по горам. Фото и видео

В Раховском районе Закарпатья пограничники вместе со спасателями отыскали на высокогорье туристов, среди которых были жители Киевщины. Они хотели незаконно пересечь украинско-румынскую границу, но заблудились в Карпатах.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. На нарушителей составили админпротоколы, а дальнейшую судьбу "путешественников" буду решать суд.

"Вчера, 12 января, на Закарпатье пограничники отдела "Ділове" совместно со специалистами Раховского горного поисково-спасательного отделения искали троих мужчин, которые потеряли ориентировку и просили о помощи. Применив квадрокоптер, пограничному наряду удалось обнаружить замерзших и дезориентированных "туристов", – рассказали в ГПСУ.

Как оказалось, у "туристов" были признаки сильного переохлаждения – их доставили в Центральную районную больницу города Рахов для обследования и оказания медицинской помощи. Одному из них врачи диагностировали поверхностное обморожение участка голеностопного сустава и стопы. К моменту обследования, температура тела мужчины составляла 33.8.

По словам спасенных, они хотели незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Для воплощения экстремального замысла "путешественники" – двое жителей Киевской области и один житель Донецкой области, еще 5 января отправились в горы по самостоятельно составленному маршруту. Несмотря на довольно неплохую подготовку к преодолению высокогорья, на 7-й день "путешествия" им все же пришлось просить спасателей о помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье пограничники задержали мужчину и двух 14-летних парней, которые с резиновой лодкой двигались к Тисе. Как выяснилось, задержанный мужчина заплатил 8 тыс. 500 долларов за помощь в незаконной переправке в Венгрию.

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