В Карпатах второй день подряд ищут заблудившегося туриста. Фото

На Рахивщине второй день подряд ищут 25-летнего львовянина, заблудившегося во время прохождения туристического маршрута на горе Поп-Иван Мармарошский, что в Карпатах.

Накануне, 14 января, спасатели прочесывали местность до позднего вечера, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своей странице в Facebook. Поиски велись в сложных погодных условиях (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Периодически с парнем поддерживали телефонную связь, однако в конце концов поиски пришлось временно остановить. Утром 15 января работы продолжили.

"В поисках участвуют горные спасатели из г. Рахов и с. Квасы – всего 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Кроме этого, появилась информация, что турист может находиться на территории Румынии. Поэтому представители Мукачевского пограничного отряда связались с румынскими коллегами и призвали их присоединиться к поискам потерявшегося львовянина. Поиски продолжаются", – говорится в сообщении.

В Карпатах ищут туриста Facebook ГСЧС

Поиски осложнены погодными условиями Facebook ГСЧС

Сообщение о спасательной операции Facebook ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Карпатах спасли туристов, застрявших на подъемнике. Среди тех, кто попал в ловушку, были беременные и дети. Спасательная операция продолжалась несколько часов.