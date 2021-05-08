В Карпатах в разгар весны выпало почти 20 см снега. Фото

В субботу, 8 мая, в разгар весны в Украину снова вернулись снегопады. Так, на горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало около 20 сантиметров снега.

Кроме того, температура воздуха составила там -3 градуса по Цельсию, наблюдалась облачная погода. Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Cнегопад накрыл сегодня и село Сенечив в Ивано-Франковской области. Осадками были покрыты дороги и растения. Местный житель Богдан Угрин поделился на своей странице в Facebook фотографиями "аномалии" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Напомним, ранее в Украинских Карпатах в разгар весны снова заснежило. Так, местами высота снежного покрова достигла почти 1,5 м.

Кроме того, в конце апреля в некоторых регионах Украины снова выпал снег. Зима вернулась в горы, а также в Киевскую и Черкасскую области.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине на выходных, которые продляться три дня – 8, 9 и 10 мая, будет дождливой, с грозами и сильными порывами ветра.