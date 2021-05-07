Украину на выходных кроме заморозков охватит шторм: появился новый прогноз погоды

Погода в Украине на выходных, которые продляться три дня – 8, 9 и 10 мая, будет дождливой, с грозами и сильными порывами ветра.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, осадки почти уйдут из страны только к воскресенью (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди, местами с грозами, пойдут на востоке, юге и в центре Украины. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12 тепла, днем +12… +21.

В Киеве солнечно, ночью +8… +10, днем до 15 тепла.

Дожди с грозами останутся только на востоке страны.

Ночью немного температура немного снизится – до +3… +8, также и днем – ожидается от 13 до 18 тепла.

В Киеве ночью +2… +4, днем до 15 тепла.

Также осадки затронут лишь Донецкую, Луганскую и Харьковскую области.

Ночью от 3 до 5 тепла, на юге +5… +8, днем уже потеплеет до 14-18 градусов в большинстве регионов и до +25 на западе.

В Киеве ночью от 2 до 4 тепла, днем от 19 до 21 градуса.

При этом 8 мая в Украине ожидаются штормовые порывы ветра до 15-20 м/с, а 9 и 10 числа в восточных, южных (ночью в северных и центральных) областях заморозки на поверхности грунта от 0 до 4 градусов. Объявлен І уровень опасности (желтый).

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали, что летнее тепло в Украине начнется с 12 мая. Именно с этой даты будет постепенно повышаться дневная и ночная температура.