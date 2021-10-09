В Карпатах ударил мороз: похолодало до -9 градусов. Фото

В Украинских Карпатах сильно похолодало. В субботу утром, 9 октября, на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали температуру воздуха -9 градусов по Цельсию.

Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. На горе было туманно, небо затянуло тучами, а скорость ветра составляла 18 м/с.

Из-за мороза все поверхности покрылись изморозью.

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Днем в пятницу, 8 октября, на горе Поп Иван Черногорский уже было прохладно – 5 градусов с отметкой "минус", при этом было ясно, а скорость порывов восточного ветра достигала 22 м/с.

Отметим, что в Карпатах холодало постепенно, ведь еще 7 октября температура воздуха составляла -2 градуса. Первые же сильные морозы этой осенью там были еще в сентябре.

В целом сегодня по Украине довольно прохладно и солнечно. Днем воздух прогреется до +10...+ 16 градусов, а ночью местами возможны морозы до -1 градуса. Осадков не ожидается.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине на выходных, 9-10 октября, будет солнечной и теплой. При этом ночью могут ударить заморозки.