В Карпатах турист попал в 'снеговую ловушку': мужчина проигнорировал предупреждения спасателей. Фото

В воскресенье, 6 февраля, 26-летний турист из Николаева провалился в глубокий снег в Карпатах и не смог самостоятельно выбраться. Извлекать мужчину из сугроба прибыли другие туристы и спасатели.

Примечательно, что турист проигнорировал предостережение спасателей о переносе выхода в горы при лучших погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел во время прохождения туристического маршрута село Квасы – гора Петрос. Провалившись в глубокий снег, мужчина не смог выбраться из "ловушки" даже при помощи своих друзей. В результате ему пришлось обратиться за помощью к спасателям.

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До прибытия сотрудников ГСЧС товарищи оказавшегося в сугробе мужчины встретили других туристов, которые поспешили помочь николаевцу и вытащили его из снежной ловушки.

К счастью, в результате происшествия мужчина не пострадал. Прибывшие на место горные спасатели из Квасова сопроводили туристов в биостационар и оставили там на ночлег. От дальнейшей помощи специалистов ГСЧС они отказались.

Напомним, в конце января семеро туристов застряли на однокресельном подъемнике в массиве Сколевские Бескиды на Львовщине. В ловушке оказался и ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах оперативно разыскали четырех туристов-лыжников. Мужчины заблудились в районе горы Гимба, в то время там наблюдался 10-градусный мороз.