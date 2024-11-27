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В Карпатах сфотографировали редкое оптическое явление

Михаил Левакин
Общество
3 минуты
177
В Карпатах сфотографировали редкое оптическое явление

Известный горный спасатель Василий Фицак поделился своими новыми фотографиями карпатской Черногоры. Он намеренно использовал черно-белую съемку горы Поп-Иван, чтобы подчеркнуть красоту карпатских пейзажей.

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Желал того или нет, но спасатель зафиксировал на горе Поп-Иван Черногорский так называемое "Брокенское привидение". Своими снимками господин Фицак поделился в сети.

В Карпатах сфотографировали редкое оптическое явление

"Черногора в черно-белом. День невероятный, метель, мороз и солнце", – просто подписал свои фото спасатель.

В Карпатах сфотографировали редкое оптическое явление

"Брокенское привидение" – довольно редкое оптическое явление в горах, когда наблюдатель видит на облаках свою тень в противоположном солнцу направлении. Обычно такой призрак очень велик, он находится в нескольких цветных кольцах – и двигается. Но не так, как хозяин тени, а сам по себе, как какое-то другое живое существо. Это связано с движением облачного пласта и колебанием плотности горных облаков.

В Карпатах сфотографировали редкое оптическое явление
В Карпатах сфотографировали редкое оптическое явление

Василий Фицак – не только руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван. Он также глава общественной организации "Карпатские тропы", небезызвестный фотограф и исследователь природы и истории Карпат.

В Карпатах сфотографировали редкое оптическое явление
В Карпатах сфотографировали редкое оптическое явление

Поп Иван Черногорский или Черная Гора – одна из самых высоких вершин украинских Карпат, с высотой 2028.5 м. Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В Карпатах сфотографировали редкое оптическое явление
В Карпатах сфотографировали редкое оптическое явление

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

В Карпатах сфотографировали редкое оптическое явление

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на горе Поп Иван зафиксировали еще одно редкое оптическое явление, которое называется "Карпатское море". Фотографии этого явления также поразили сеть.

О том, что гору Иван-Поп замело снегом задолго до зимы, мы писали здесь.

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