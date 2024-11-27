В Карпатах сфотографировали редкое оптическое явление

Известный горный спасатель Василий Фицак поделился своими новыми фотографиями карпатской Черногоры. Он намеренно использовал черно-белую съемку горы Поп-Иван, чтобы подчеркнуть красоту карпатских пейзажей.

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Желал того или нет, но спасатель зафиксировал на горе Поп-Иван Черногорский так называемое "Брокенское привидение". Своими снимками господин Фицак поделился в сети.

"Черногора в черно-белом. День невероятный, метель, мороз и солнце", – просто подписал свои фото спасатель.

"Брокенское привидение" – довольно редкое оптическое явление в горах, когда наблюдатель видит на облаках свою тень в противоположном солнцу направлении. Обычно такой призрак очень велик, он находится в нескольких цветных кольцах – и двигается. Но не так, как хозяин тени, а сам по себе, как какое-то другое живое существо. Это связано с движением облачного пласта и колебанием плотности горных облаков.

Василий Фицак – не только руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван. Он также глава общественной организации "Карпатские тропы", небезызвестный фотограф и исследователь природы и истории Карпат.

Поп Иван Черногорский или Черная Гора – одна из самых высоких вершин украинских Карпат, с высотой 2028.5 м. Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на горе Поп Иван зафиксировали еще одно редкое оптическое явление, которое называется "Карпатское море". Фотографии этого явления также поразили сеть.

О том, что гору Иван-Поп замело снегом задолго до зимы, мы писали здесь.

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