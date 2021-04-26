В Карпатах продолжили поиски пропавшего еще в феврале туриста. Фото
В Карпатах продолжили поиски 40-летнего киевлянина, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля этого года.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Закарпатской области. Спасатели в очередной раз обследовали место, где предположительно заблудился турист.
Поиски продолжили 8 волонтеров из Киева, 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений села Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и четыре единицы техники среди которых вездеход "Богун". Также искали пропавшего туриста при помощи беспилотника.
Поисковыми группами обследовано склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура. По состоянию на утро, 25 апреля, туриста пока не нашли.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Закарпатье продолжили искать в горах одного из двух заблудившихся туристов. Первого мужчину нашли еще 14 февраля в районе горы Магура-Жиде.
16 февраля к поиску присоединились и спасатели со Львовщины.
В Карпатах на пятые сутки обнаружили следы пропавшего туриста. Для обнаружения мужчины спасатели привлекли вертолет.