В Карпатах продолжили поиски пропавшего еще в феврале туриста. Фото

В Карпатах продолжили поиски 40-летнего киевлянина, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля этого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Закарпатской области. Спасатели в очередной раз обследовали место, где предположительно заблудился турист.

Поиски продолжили 8 волонтеров из Киева, 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений села Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и четыре единицы техники среди которых вездеход "Богун". Также искали пропавшего туриста при помощи беспилотника.

Поисковыми группами обследовано склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура. По состоянию на утро, 25 апреля, туриста пока не нашли.

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