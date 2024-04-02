В Каменце-Подольском во время экскурсии учитель перед детьми избил 6-классника, потому что тот якобы сел на скамейку без разрешения: дело хотят замять

Учитель трудового обучения во время экскурсии в Каменец-Подольский избил шестиклассника перед другими детьми и сравнил его с пенсионером за то, что мальчик якобы сел на скамейку без разрешения. По словам двоюродной бабушки мальчика Светланы Русиной, у 11-летнего ученика проблемы с суставами из-за скачка роста, из-за чего он не мог стоять, как его одноклассники.

Женщина рассказала, что школьник получил многочисленные травмы тела и материальный ущерб в виде разорванной кофты, сумки и разбитого телефона. В сообщении в Facebook она отметила, что вместе с мамой парня обратилась в Департамент образования и науки Хмельницкого городского совета и полицию. Однако, по словам Русиной, в правоохранительных органах пытались "замять" дело, ведь учитель оказался бывшим депутатом сельского совета и якобы имеет широкий круг связей.

"В полиции следователь с менее чем однолетним опытом работы там (трудные времена заставляют переходить работать туда специалистов из других контор) "мариновал" племянницу несколько часов: ждал каких-то загадочных звонков, делал загадочные намеки, письменно называл учителя трудового обучения "неустановленным лицом". Почему же неустановленное? Очень даже установленное", – написала женщина.

Она уверяет, что учитель неоднократно оскорблял и других учеников, однако никто из родителей не сообщал об этом, ведь живут в деревне и там так не принято.

В то же время, в Департаменте образования, по словам Русиной, сказали, что расследование нужно контролировать, чтобы педагога привлекли к административной ответственности с уплатой штрафа.

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