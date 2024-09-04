В Каменском переселенце из Селидовской и Авдеевской громад получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Около двух тысяч наборов с продуктами питания прибыли в город Каменское Днепропетровской области. Люди, вынужденно переехавшие сюда из Селидовской и Авдеевской общин Донетчины, получат эту помощь от Фонда Рината Ахметова в хабах своих громад в городе.

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Продуктовые наборы могут получить все внутри перемещенные лица из Селидовской громады.

В хабе Авдеевской общины помощь получат самые незащищенные категории ВПЛ, в частности:

– пенсионеры 60+ лет;

– лица с инвалидностью;

– многодетные семьи;

– приемные семьи;

– родители-одиночки;

– малообеспеченные семьи.

В состав каждого набора входят продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.