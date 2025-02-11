В Каменское для переселенцев из Селидовской громады привезли помощь от Фонда Рината Ахметова

Каменское стало вторым домом для многих вынужденных переселенцев. Для людей, ранее живших в Селидовской громаде, Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы. Выдачи производятся в местном хабе "Селидово UA". Получить помощь могут переселенцы, обслуживаемые в этом хабе.

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Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.