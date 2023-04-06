В какой срок нужно появиться в ТЦК после вручения повестки и какие документы понадобятся: разъяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за военной агрессии России. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которым выдают повестки.

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Человек, получивший ее, должен прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту регистрации. OBOZREVATEL рассказывает, в какой срок явиться в это учреждение и какие документы собрать в случае мобилизации.

В какой срок нужно прийти в ТЦК после получения повестки?

Существует четыре вида повесток:

– повестка-призыв на срочную службу (сейчас не выдается);

– повестка мобилизационного распоряжения (ее еще называют "явка с вещами");

– повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

– повестка для уточнения данных.

"В повестке-призове на срочную военную службу указан срок, в который нужно явиться к призывному участку. Впрочем, весенний призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за всеобщей мобилизации. Во втором виде повесток – мобилизационном распоряжении – указано об обязанности явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации", – объяснил юрист Богдан Прачун.

Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанным, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к несению военной службы. То есть такой вид повестки предполагает непосредственный вызов в войско.

Повестка с целью уточнения учетных данных и повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) вручается для уточнения информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы военнообязанного и проведения относительно него ВВК для определения его пригодности (пригодный, непригодный или ограниченно пригодный) для несения военной службы.

Вручение такой повестки не означает непосредственной отправки на службу военнообязанного, но в ней тоже описывают четкую дату, когда нужно явиться в ТЦК и СП.

Как происходит вручение повесток?

Законодательных требований по месту вручения повесток нет. А значит, их могут выдавать в домах, общественных заведениях, на рабочих местах, улицах, блокпостах и т.д.

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого района ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый пояснил, что сотрудники ТЦК и СП получают конкретные адреса военнообязанных соответствующих специализаций, которыми необходимо пополнить ряды ВСУ.

"Маршрут группы определяется согласно поставленному нам мобилизационному распоряжению. Определяется категория военнообязанных, подлежащих вызову, в зависимости от этого формируют предложения по сообщению. Они утверждаются распоряжением начальника ТЦК", – отметил он.

Что делать после получения повестки?

После того, как военнообязанный получил повестку, он должен явиться в ТЦК и СП в указанное в документе время. Его не отправят сразу на фронт после получения повестки.

Также военнообязанный с собой должен иметь следующие документы:

– паспорт;

– идентификационный код;

– военно-учетный документ;

– медицинские документы;

– удостоверение водителя (при наличии);

– информацию об образовании;

– документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью.

После проверки документов военнообязанного направляют на прохождение Военно-врачебной комиссии (ВВК). По результатам вывода ВВК уже принимают решение о степени годности или непригодности человека к военной службе.

С выводом ВВК военнообязанный должен вернуться в мобилизационный отдел, где предлагают пройти обучение в учебных центрах.

Кроме того, ему будет необходимо пройти тест "Адаптивность 200", в котором нужно ответить на 200 вопросов, которые помогут определить его уровень устойчивости к стрессам, коммуникационным способностям и социализации. Если человек не проходит этот тест, его не рекомендуют к военной службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время общей мобилизации в Украине некоторые категории мужчин, включая родителей несовершеннолетних детей, могут получить отсрочку от призыва. К примеру, отец ребенка до 18 лет может получить отсрочку от мобилизации, если его жена уже проходит военную службу.

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