В какой одежде встречать Новый год-2025: какой фасон и украшения задобрят Змею

Приближается Новый год, который по китайскому календарю пройдет под знаком деревянной Змеи. Конечно, чтобы задобрить хозяйку года, нужно будет провести новогоднюю ночь в соответствующем наряде.

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OBOZ.UA поинтересовался, какие цвета следует выбирать для празднования. А также каким фасонам, украшениям и аксессуарам отдавать предпочтение.

Цвет стихии дерева, согласно китайской традиции, это зеленый. А значит, в свой праздничный наряд стоит включить побольше его оттенков. Также подойдут синий, коричневый, желтый и золотой. А вот красного, оранжевого и черного в новогоднюю ночь лучше избегать.

Что касается принтов, то лучше выбирать выраженные, но сдержанные узоры. Ориентируйтесь на то, как выглядит змеиная кожа. Хорошим выбором станут мелкие точки, горошек, полоска, абстрактные орнаменты и даже прямая имитация окраса змеи. А вот от геометрических узоров, особенно крупных, лучше на этот раз отказаться.

Фасон для празднования следует подбирать комплиментарный для вашей фигуры. Мешковатых вещей лучше избегать. Платье или костюм должны хорошо на вас сидеть. Но при этом важно, чтобы одежда не сдерживала движения. Поэтому широкие пояса, корсеты или слишком тесные вещи лучше оставить на новогоднюю ночь в шкафу.

Что касается блеска в образе, то он всячески приветствуется. Золотистый цвет – один из самых удачных для встречи Нового года. Также можно добавлять в образ блестящие аксессуары, выбирать одежду, украшенную пайетками, одевать блестящие аксессуары.

Но позаботьтесь о том, чтобы это был блеск качественных украшений. Дешевая бижутерия для встречи года Змеи не подходит. Предпочитайте благородные металлы, а также драгоценные и полудрагоценные камни соответствующих году цветов.

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