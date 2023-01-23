В какие дни нельзя менять постель, чтобы не привлечь неприятности: приметы

Постель – это место, где мы проводим примерно треть жизни. Поэтому правильный уход за ней так важен, в том числе с точки зрения энергетики. Конечно, это касается и замены постельного белья. Наши предки рассчитали, когда нельзя менять постельное белье, потому что это несет негативные последствия.

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OBOZREVATEL разбирался с соответствующими народными приметами. Выяснилось, что неблагоприятными днями для замены постели являются пятница, воскресенье и большие церковные праздники. Если сделать это в последний рабочий день недели, вы рискуете страдать бессонницей и кошмарами. Замена белья в воскресенье и на праздники влечет массу мелких проблем, которые будут очень донимать.

Приметы советуют заниматься обновлением постели в субботу – в день, энергетически удачный для любой уборки. В таком случае это предвещает достаток и хорошее здоровье для всей семьи.

Если вы хотите увеличить количество удачи и своей жизни, то меняйте постель в четверг. Эта примета связана с празднованием Чистого четверга перед Пасхой. Кстати, смена постельного белья именно в Пасхальный четверг несет за собой хорошие события на весь год – до следующего праздника.

Самыми удачными днями для стирки постельного считают понедельник и вторник. Приметы также советуют перед загрузкой в машину вывернуть все вещи наизнанку, чтобы уберечь всех жильцов дома от болезней.

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