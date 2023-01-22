Как подметать дома, чтобы деньги 'текли рекой': даосский способ

Чего только не сделаешь, чтобы привлечь к себе богатство и финансовый успех. К примеру, у людей, исповедующих даосизм, существует принцип, который может привлечь деньги благодаря правильному подметанию. Итак, как правильно подметать, чтобы быть богатым?

Видео дня

OBOZREVATEL ознакомился с даосской практикой, являющейся частью философии фэн-шуй, и рассказывает о ней в деталях.

Энергия ци и уборка

Одна из задач фэн-шуй – перераспределять потоки жизненной энергии ци таким образом, чтобы создавать наиболее благоприятное пространство для существования человека. Для этого в помещении и вокруг него все предметы должны быть размещены в определенном порядке – свободно пропускать потоки, давать накапливаться ци там, где это нужно, и не давать застаиваться там, где это не желательно.

Мусор тоже является частью жизненного пространства. Следовательно, избавляться от него надо так, чтобы не препятствовать правильной циркуляции энергии ци. Для этого нужно соблюдать три правила.

Правила подметания

Выметать мусор наружу нельзя – так вы выметете вместе с ним часть ци. Поэтому уборку пола нужно начинать от входной двери и двигаться по часовой стрелке.

Финальной точкой должна быть юго-восточная часть квартиры. Там находится ваш сектор богатства. Собирайте мусор, который вы смели в этот угол, очень тщательно – этот сектор необходимо содержать в чистоте.

Инвентарь для подметания лучше выбирать красного цвета. Если у вас веник и совок имеют иную окраску, повяжите на них красную ленту. Считается, что именно этот цвет привлекает деньги.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя подметать и убирать дома после заката.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.