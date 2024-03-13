В Каховское водохранилище возвращается вода: стало известно причину. Спутниковые фото

В Каховское водохранилище снова начала прибывать вода. Последние спутниковые снимки показывают, что значительная часть ранее высушенной территории бывшего водохранилища сейчас погружена в воду.

Это явление легко объясняется весенним таянием снегов. Об этом сообщил эксперт Украинской природоохранной группы, младший научный сотрудник Института зоологии им. И.Шмальгаузена НАН Украины Григорий Коломицев.

По его словам, спутниковые снимки четко демонстрируют повышение уровня воды, что соответствует ситуации весеннего половодья на речной долине.

"В отсутствие искусственного регулирования уровня воды, сегодня мы можем наблюдать на территории бывшего Каховского водохранилища те же процессы, которые происходят на природных, незарегулированных человеком поймах рек", – пояснил Коломицев.

Он добавил, что весенние наводнения здесь происходили еще до строительства гидроэлектростанций тысячи лет назад.

Напомним, утром 6 июня 2023 года войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, затопив населенные пункты в Николаевской и Херсонской областях.

Через месяц после подрыва местность превратилась в пустыню. Сама ГЭС не подлежит восстановлению, в верхней части плотины разрушены 11 из 28 пролетов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Днепропетровской области 21 августа заработала первая нить водопровода, которая обеспечит доступ к воде около 25% населения Кривого Рога. Водоснабжение города пострадало после подрыва Каховской ГЭС.

– Российские пропагандисты на видео показали, как сейчас выглядит Каховская ГЭС. После взрыва она практически полностью разрушена, часть конструкций ушла под воду.

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