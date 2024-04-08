В Каховское водохранилище возвращается вода: эколог рассказал о процессе, которого не было уже 65 лет

Часть ранее осушенной территории Каховского водохранилища на сегодняшний день покрыта водой. Это является следствием весеннего половодья.

Вода прибывает по руслу Днепра и разливается. Об этом рассказал эколог Вадим Манюк Суспильному и отметил, что такого не было 65 лет.

Он также отметил, что сейчас уже пошел спуск той воды, которая собралась в верховьях Днепра во время зимы.

"Вода прибывает по руслу Днепра и разливается, если посмотреть сверху на спутниковые снимки или на карту Большого Луга – то от Днепра разветвляются десятки и сотни проливов, далее они ветвятся как кровеносная система, на меньшие-меньшие протоки, такие вот капилляры своеобразны, и до каплиляра своеобразны, в самые отдаленные уголки этого Большого Луга", – отметил эколог.

По его словам, в некоторых участках Большого Луга есть места, которые раньше называли лиманы - это такие наиболее пониженные части, куда вода всегда прибывала весной и держалась там весь сезон. Они к лету постепенно пересыхали, но это были озерные системы, которые держали большое количество воды. Сейчас происходит то же, то есть больше воды сейчас в тех местах, которые раньше назывались лиманами.

"Это очень положительный процесс. Потому что для того, чтобы плавни Большого Луга, который может возродиться, были, им жизненно нужно весеннее половодье. Если этого не будет – плавни просто деградируют", – отметил эколог.

Поэтому нужно имитировать естественный режим.

"В природе большая вода приходила в Днепр весной. Потом постепенный уровень снижался максимально к концу лета и осенью обычно уровни были очень низкие — и это было нормально. Поэтому осенью хорошо не давали туда чрезмерную воду. Она как раз нужна сейчас. Ну и есть такой нюанс естественный: режим наводнения в Большом Луге начинался позже немного. Ну, но сейчас не критично то, что началось это раньше, главное — продержать это как можно дольше теперь, хотя бы весь апрель месяц, до мая там должна быть высокая вода", – рассказал специалист.

По его мнению, в течение месяца вода взойдет. В дальнейшем все будет зависеть от погоды. Если будут дожди, будет достаточно осадков в бассейне всего Днепра – то есть надежда, что и дальше этот режим будет поддерживаться до начала лета. Если будет сухой сезон – ну соответственно не будет таких возможностей. Но даже этой влаги, вот в течение месяца, если будет держаться и более высокая вода – ее будет достаточно на сезон.

По словам специалиста, наличие воды повлияет на экологию в дальнейшем только положительно.

"Очень хорошо, когда в плавнях Днепра вода пульсирует: то есть она приходит, наполняет плавни и потом идет из плавней. Колебания уровня для таких систем нужны: то есть сначала течение из Днепра в плавни, а затем из плавней в Днепр. Это постоянное движение оживляет систему: она лучше насыщается кислородом. Экосистема более стабильна, более полноценна живая жизнью, и поэтому так должно быть", – резюмировал свое мнение эколог.

Как сообщалось ранее, в начале марта 2024 года в Каховское водохранилище снова начала прибывать вода. Значительная часть ранее высушенной территории бывшего водохранилища была погружена под воду.

Напомним, утром 6 июня 2023 года войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, затопив населенные пункты в Николаевской и Херсонской областях.

Через месяц после подрыва местность превратилась в пустыню. Сама ГЭС не подлежит восстановлению, в верхней части плотины разрушены 11 из 28 пролетов.

В августе 2023 года российские пропагандисты на видео показали, как сейчас выглядит Каховская ГЭС. После взрыва она практически полностью была разрушена, часть конструкций ушла под воду.

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