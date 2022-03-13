В Каховке Херсонской области пропал журналист газеты 'Новый день' Олег Батурин. Фото

Днем 12 марта в Каховке Херсонской области, которая находится под контролем российских регулярных войск, пропал журналист местной газеты "Новый день" Олег Батурин. Он вышел переговорить с товарищем возле городской автостанции всего на 20 минут, но с тех пор не выходил на связь.

Об этом сообщили в издании "Думская". Рядом с автостанцией в то же время, когда там находился журналист, были замечены военные Российской Федерации.

Как рассказала супруга Батурина, около 16:00 ему позвонил друг и предложил ненадолго встретиться рядом с его домом. Встреча у автостанции была назначена на 16:30, мужчина заверил жену, что вернется через 20 минут и не стал брать с собой телефон.

Уже после его исчезновения в социальных сетях жители Каховки начали писать, что в 16:50 увидели рядом с автостанцией несколько вооруженных оккупантов в военной форме. Поскольку в самой Каховке не дислоцируются батальоны регулярных российских войск, это показалось каховцам достаточно странным.

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