В Кабмине рассказали, планируют ли вводить локдаун в Украине

Кабинет министров Украины больше не планирует вводить локдаун для сдерживания распространения коронавируса. Этому способствовала массовая вакцинация граждан.

Об этом в среду, 29 декабря, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Заседание правительства транслировалось на YouTube. (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации, мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в красных зонах, если его работники вакцинированы на 100%", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что вакцинация от COVID-19 была одной из главных задач в этом году. Все имеющиеся в Украине вакцины безопасны и проверены. А главное – они защищают от тяжелого течения болезни.

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Премьер также отметил, что в ближайшее время будут привиты 50% взрослых украинцев. Вакцин достаточно, чтобы все желающие могли вакцинироваться.

В общем, с начала 2021 года в Украину было поставлено более 40 миллионов доз. Также поставки вакцин ожидаются и в следующем году.

В целом, по словам Шмыгаля, в этом году правительство потратило более 35 миллиардов гривен на финансирование противодействия коронавируса COVID-19. В эту цифру входят: доплаты медикам, закупка кислорода и кислородных станций, финансирование тест-лабораторий и другое.

Стоит отметить, что общее количество прививок, которые с начала кампании провели в Украине, превысило 28,1 млн. Полный курс вакцинации прошли 14 639 496 украинцев. Таким образом, по состоянию на среду, 29 декабря, в Украине полностью вакцинировано около 35% граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине перед Новым годом и Рождеством, несмотря на низкий уровень вакцинации и вероятность массовых собраний граждан, карантин не будут усиливать. Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев отмечать Новый год и Рождество в небольших компаниях.

Напомним, 18 декабря в Украине был зафиксирован первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов выявили комбинацию мутаций, характерную для этого варианта COVID-19, который распространился по миру из ЮАР.

Обнаруженный в Украине новый штамм коронавируса Омикрон сулит украинцам серьезные неприятности. Чтобы обезопасить жителей нашей страны в преддверии новогодних праздников, в Министерстве здравоохранения дали несколько ключевых рекомендаций.