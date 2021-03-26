В Кабмине признали приостановку экспорта в Украину вакцины из Индии

В МИД Украины признали, что Индия приостановила поставки вакцины CoviShield от COVID-19 в нашу страну.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавив, что Украина должна была получить вторую партию препарата.

"Действительно, на данный момент экспорт вакцины CoviShield из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины этого решения, некоторые из них являются публичными и уже были озвучены в мировых медиа, некоторые являются непубличными, но факт является фактом: экспорт вакцины CoviShield поставлен на паузу", – сказал дипломат.

Однако Кулеба подчеркнул, что поставки вакцины были приостановлены и в другие страны, например Канаду или Бразилию. Также глава МИД добавил, что препарат CoviShield является безопасным для применения.

"Мы анализировали эти волны обвинений в адрес этой вакцины, и, в принципе, есть основания считать, что ведется целенаправленная информационная атака именно на вакцину CoviShield. Это происходит в разных странах мира", – подчеркнул Кулеба.

Отметим – ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире 1+1 сказал, что надеется на возобновление поставок вакцины из Индии уже в апреле.

"В Индии придержали вакцины всем без исключения. Но я думаю, что это дело не будет иметь длительного срока. Мне кажется, что все же где-то в начале апреля мы должны получить разрешение и начать получать. Я оптимистично на это смотрю", – сообщил он.

Как писал OBOZREVATEL, Индия временно приостановила весь основной экспорт вакцины против коронавируса. Производитель вакцин Индийский институт сывороток сообщил о задержках поставок, объяснив причину всплеском заболеваемости коронавирусом в стране.