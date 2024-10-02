В Кабмине ожидают, что население Украины сократится до 25 млн человек к 2051 году: в чем причина

К 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 миллиона человек. Ключевыми причинами этого станут война, миграция, низкая рождаемость, высокий уровень преждевременной смертности и ряд других факторов.

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Такой прогноз сделали специалисты Института демографии и проблемы качества жизни Национальной академии наук Украины. Чтобы минимизировать последствия ожидаемого кризиса, Кабинет министров Украины утвердил стратегию демографического развития на период до 2040 года, документ был опубликован на сайте украинского правительства.

В стратегии отмечено, что война крайне негативно повлияла на демографическую ситуацию в нашем государстве. Если по состоянию на 1 января 2022 года, до начала полномасштабного вторжения РФ, в Украине проживали, по данным Института демографии и проблем качества жизни НАН, около 42 млн украинцев, то к июлю 2024 года численность населения сократилась до 35,8 млн. человек (из них на подконтрольных правительству территориях проживают 31,1 млн человек).

И ситуация, согласно прогнозам ученых, будет ухудшаться и дальше.

"С учетом вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий или прекращения или отмены военного положения в Украине, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2041 году может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году – до 25,2 млн человек", – отмечено в обнародованном Кабмином тексте стратегии.

Среди ключевых причин резкого сокращения населения Украины ученые называют войну, низкую рождаемость, миграцию (в том числе и то, что украинцы бегут за границу от боевых действий), высокий уровень преждевременной смертности, разбалансирование рынка труда и другие.

Следовательно, убеждены чиновники, "Украина нуждается в системном стратегическом решении, которое позволит минимизировать демографические риски и смягчить угрозы, обеспечить сбалансированное долгосрочное воспроизводство населения, необходимый объем человеческого капитала и численность рабочей силы для условий военного положения и послевоенного восстановления экономики и формирования демографической устойчивости".

Чтобы достичь заявленной цели, в Кабмине считают необходимым приложить усилия для "формирования среды, благоприятной для рождения и воспитания детей, с обеспечением экономической самодостаточности семей".

Такую среду, убеждены авторы стратегии, можно создать при обеспечении базовых потребностей человека: безопасности, развития страны и прежде всего критической и социальной инфраструктуры, обеспечения доступности жилья, качественного здравоохранения, достаточного количества рабочих мест и т.д.

При этом в Кабмине делают ставку на возвращение на родину украинцев, ныне проживающих за границей.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше попытались привязать выплаты беженцам к обучению их детей в местных школах. В Минобразования страны приняли решение, согласно которому в случае, если ребенок не посещает польскую школу, а учится онлайн, выплаты на ребенка в размере 800 злотых могли отменить.

Впрочем, Украина небезосновательно выразила обеспокоенность сохранением национальной идентичности находящихся за рубежом детей. И, наконец, вопрос удалось урегулировать. 26 августа польская сторона приняла распоряжение, согласно которому украинские старшеклассники, живущие в Польше и обучающиеся онлайн в украинских школах, могут это делать дальше. А их родители продолжат получать финансовую помощь детям от польского правительства. Главное условие – это регистрация в польских правительственных учреждениях и прохождение внешнего независимого оценивания в следующем году.