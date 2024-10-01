В Польше привязали выплаты беженцам к обучению их детей в местных школах: Княжицкий призвал украинские власти к действиям

Согласно распоряжению польского министерства образования от 26 августа, украинские старшеклассники, живущие в Польше и обучающиеся онлайн в украинских школах, могут это делать дальше. А их родители и дальше будут получать финансовую помощь на детей от польского правительства. Главное условие – это регистрация в польских правительственных учреждениях и составление внешнего независимого оценивания в следующем году.

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Ранее Министерство образования Польши издало документ об обязательном обучении украинских детей в польских школах и связывало это с выплатами на детей, достигающих 800 злотых: в случае посещения польской школы их могли отменить.

Неурегулированность этого вопроса вызвала обеспокоенность сохранением национальной идентичности находящихся за рубежом детей.

"С 1 сентября мы пригласили этих детей в польскую школу. Хотим, чтобы они имели равные образовательные шансы, были в безопасности и под надлежащей опекой", – заявила вице-министр образования Польши Йоанна Муха.

Она прокомментировала и опасения украинских родителей по поводу ассимиляции детей из Украины: "Дети из Украины, которые посещают польские школы, сохранят свою идентичность. Интеграция, а не полонизация. Эти дети смогут в будущем как строить наше государство Польшу, так и вернуться к восстановлению Украины".

По статистике, в Польше находятся 900 тысяч украинцев и почти 200 тысяч из них – это школьники и студенты.

Прогресс, который мы уже достигли в этом болезненном вопросе, свидетельствует, что отстаивание интересов и любая аргументированная позиция в защиту украинских беженцев имеет смысл. Удивляет, что эти проблемы до сих пор остаются без внимания наших властей, которые просто переложили свою ответственность на плечи польских чиновников и украинских родителей", – прокомментировал народный депутат Николай Княжицкий ситуацию с образованием.

Он обращает внимание на отсутствие плана у украинской власти, что очень угрожающее в условиях демографического кризиса несет риск потери целого поколения украинцев.

"Наши власти для галочки заявили о создании Министерства возвращения украинцев и сразу забыли об этой идее: в проекте бюджета на следующий год никакого финансирования на него не предусмотрено", – обращает внимание Николай Княжицкий.

Политик напоминает, что на зарегистрированный им еще летом проект Закона об основах демографической политики, предусматривающий стратегию и инструменты, с помощью которых можно избежать демографической катастрофы и призвал депутатов наконец-то принять его в парламенте.