На Ивано-Франковщине микроавтобус врезался в грузовик: 2 взрослых и 6 детей в больнице. Фото с места ДТП

В среду, 21 июля, на Прикарпатье произошла авария, в которой пострадали восемь человек. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком – в результате в лечебное учреждение доставили двух взрослых и шестерых детей.

О ДТП сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области. Отмечается, что авария произошла днем, в 12:35, в Делятине Надвирнянского района Ивано-Франковской области.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 40-летний житель Житомирской области. Он ехал на автомобиле Volkswagen Transporter в направлении города Мукачево. Водитель микроавтобуса, не убедившись в безопасности маневра, выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с грузовиком DAF. За рулем фуры сидел 26-летний житель Надвирнянского района.

Видео дня

В результате аварии микроавтобус разбит вдребезги. А его водитель и семь пассажиров оказались в больнице с разной степенью тяжести телесными повреждениями. Среди пострадавших, кроме 40-летнего водителя, лица в возрасте 38, 17, 15, 13, двое детей: 11 лет и 8. Все они жители Житомирской области.

В полиции обнародовали фото с места аварии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине в тройном ДТП погибла 2-летняя девочка, еще двое детей в больнице.

На Волыни произошла смертельная авария. Автомобиль Ford Focus слетел с дороги и врезался в дерево. От удара погибли три человека, среди которых 4-летняя девочка.