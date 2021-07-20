На Львовщине в тройной ДТП погибла 2-летняя девочка, еще двое детей в больнице. Фото с места трагедии

В понедельник, 19 июля, во Львовской области произошла авария с участием трех машин. В результате ДТП погибла 2-летняя девочка. Еще четыре человека – двое детей и двое взрослых – оказались в больнице.

Об этом сообщила в Facebook пресс- служба Полиции Львовской области. Отмечается, что авария произошла около 17:30 на трассе Киев-Чоп возле села Солонка Пустомытовского района.

По предварительной информации, водитель Audi, 37-летний львовянин, пошел на обгон в неположенном месте, из-за чего столкнулся с автопоездом DAF. В результате грузовик выехал на встречную полосу и сбил легковой автомобиль Daewoo.

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В результате аварии погибла 2-летняя пассажирка Daewoo – девочка получила травмы, от которых скончалась на месте. Еще двух мальчиков в возрасте 4 и 12 лет, которые тоже ехали в этой машине, вместе с двумя взрослыми пассажирами, личности которых устанавливают правоохранители, доставили в больницу с телесными повреждениями различной тяжести. Их диагнозы уточняются.

Водителя Audi, который спровоцировал аварию, задержали. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, количество травмированных и всех участников ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни произошла смертельная авария. Автомобиль Ford Focus слетел с дороги и врезался в дерево. От удара погибли три человека, среди которых 4-летняя девочка. Как выяснилось, в легковом автомобиле находилось 12 человек.