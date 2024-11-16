В Ивано-Франковском вузе студент возмутился преподаванием на русском языке: как отреагировали городской голова и университет

В Ивано-Франковске разразился языковой скандал – студент Ивано-Франковского национального медицинского университета Денис Дудко рассказал, что один из преподавателей Вячеслав Ботев ведет пары по нейрохирургии на русском языке. Последний переехал в город из оккупированного ныне Донецка.

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Об этом сообщает местное издание "Репортер". Студент пятого курса говорит, что Ботев еще на первом занятии сказал, что он из Донецка и будет вести пары на русском. Преподаватель предупредил, чтобы студенты не писали на него докладные.

"На первой паре меня не было, потому что я отпросился – был на работе. На следующую пару я опоздал, извинился за опоздание. Он спрашивает: "Это кто? Денис?" Я говорю: "Ні, Денис". И все началось: слово за слово. Я сказал, что не понимаю, потому что вы не ведете занятия на государственном языке", – рассказал Дудко.

В ответ на это преподаватель исправил уже получены им у другого преподавателя оценки на отрицательные. Далее Ботев продолжил вести занятия немного суржиком, немного на украинском, но впоследствии снова перешел на русский.

Денис сказал, что не может это слушать, но ушел с пары. По его словам, одногруппники его не поддержали, аргументируя это тем, что профессор – переселенец.

"Я такое терпеть не готов. Мой отец не за это воюет. Я спросил декана в частных сообщениях, считает ли он нормальным такое преподавание. И он написал, что ждет меня у себя в понедельник после 15 часов", – сказал студент.

Он отметил, что не имеет никаких претензий к Ботеву как к преподавателю и человеку. "Но это (ведение лекций на русском – Ред.) – это нарушение закона и это не нормально", – добавил он.

Одногруппница Дениса Ангелина Сало рассказала, что Вячеслав Ботев действительно с первой пары ведет занятия на русском. Она предлагала одногруппницам сменить преподавателя через деканат, но ее не поддержали.

По данным реестра идентификаторов для ученых ORCID, Вячеслав Ботев работает во Франковском медуниверситете с 2016 года.

Мнения пользователей сети разделились: кто-то поддерживал студента, а кто-то заступался за преподавателя.

Что говорят власть и в университете

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал, что эта ситуация недопустима и обратился за комментарием к вузу.

"Преподаватель, который не умеет вести пару на украинском языке – не должен преподавать в Украине! Без компромиссов! Толерирование русского мира приведет сюда танки!" – отметил мэр.

В университете отреагировали на скандал и создали комиссию для служебной проверки. По результатам ее работы будут приняты соответствующие решения и проинформирована общественность.

В вузе отметили, что Ивано-Франковский национальный медицинский университет в лице ректора осуждает любые действия по использованию русского языка в образовательном процессе, что в настоящее время является не только вопросом морали, а также противоречит Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственной и законодательству об образовании.

"Ивано-Франковский национальный медицинский университет принимает все меры по утверждению всестороннего использования украинского языка во всех сферах (в частности, образовательной и научной) на всей территории Украины с целью утверждения украинской идентичности. Студенты и преподаватели в это время активно волонтерят и помогают ВСУ, немало наших студентов и работников защищают Украину на передовой. А наша задача – внутренне защищать наш язык!" – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского преподавательница Марианна Лужная попала в скандал, продемонстрировав на онлайн-лекции русскоязычные видео, снятые в медицинских центрах страны-агрессора. В учреждении после этого была создана комиссия для установки всех деталей инцидента; на время ее работы доцента отстранили и решили наказать выговором.

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